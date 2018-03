Correa ganaría las elecciones con el 56% de los votos, según un sondeo a pie de urna

en el momento me encuentro trabajando en el Peru y no e podido votar pero siempre e pedido a Dios que a nuestro presidenta Rafael Correa le de esa sabiduria y le proteja de todo mal por que es el unico varon que tubo el coraje de acavar con toda esa basura de politicos que tenia al Ecuador en la desesperacion y en la verguensa hoy en dia me da orgullo de decir que soy Ecutoriano y comentar de un buenpresidente que tenemos y cuanto me alegro que gane en estas elecciones y en primera vuelta ojala sea que dios me lo proteja y que su nueva jornada que le espera Dios este iluminandolo y le da mucha sabiduria para que termine su valiosa lavor que comenzo y lo termine Dios me lo proteja



viva el Ecusddor