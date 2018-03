Beckham: "Ancelotti puede hacer al Chelsea campeón de la 'Premier'"

Europa Press 19/07/2009 - 13:34 Comentarios

El centrocampista inglés de Los Ángeles Galaxy, David Beckham, aseguró que Carlo Ancelotti, técnico con el que estuvo ligado en su breve etapa 'rossonera' este año, puede hacer a su actual conjunto, el Chelsea inglés, "campeón de la 'Premier League'".

"En Stamford Bridge son afortunados, porque Carlo (Ancelotti) es un gran hombre y un gran administrador. Puede hacer al Chelsea campeón de la 'Premier'. No hay duda sobre ello. Y lo yo digo, aunque todo el mundo sabe que tengo al Manchester United en mi corazón", reconoció en declaraciones a 'News of the World'.

Asimismo, el ex milanista avaló la "experiencia" de su anterior entrenador, pero vislumbró las dificultades por las que pasará el transalpino, que deberá superar el "difícil examen" que expone el cargo de director en el banquillo 'blue', en el que otros preparadores de la talla de Luiz Felipe Scolari o Guus Hiddink no consiguieron alzarse con el máximo galardón británico.