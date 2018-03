Adebayor: "Estoy aquí por la ambición del City, no por dinero"

El delantero africano Emmanuel Adebayor, flamante fichaje del Manchester City, negó categóricamente que su incursión en su nuevo club se deba a cuestiones económicas, sino a la "ambición" por la que el conjunto dirigido por Mark Hughes afronta la próxima temporada.

"Estoy aquí porque me ha impresionado la forma en la que el presidente (Jaldun Bin Mubarak) me habló sobre la ambición de este club, no por dinero. Yo quiero formar parte de un equipo que aspira a ser uno de los más grandes del mundo, y ese es el Manchester City", dijo.

El jugador de Togo, que llega como la segunda gran adquisición de los 'Sky Blues' para el próximo año tras la llegada del argentino Carlos Tévez, aseguró que ya rechazó mejores ofertas el pasado curso para abandonar su anterior conjunto, el Arsenal londinense, pero que decidió permanecer sin importarle el dinero.