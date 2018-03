El sacerdote español asesinado en Cuba habría muerto a manos de su "pareja sentimental"

El cardenal de La Habana no dice nada mas que engaños para salvar su situacion que es fenomenal con el gobierno cubano. No veis lo gordito que esta.. come los filetes que le dan los Castro.



Que no digas mas tonterias, es embustero. Que casualidad que el intimo amigo de Eduardo de la Fuente sea asesinado a los 5 meses, cuando iba a venir a España.



Que casualidad entre 500 curas que existen en La Habana



El Papa deberia de destituir a ese personaje que representa a la iglesia catolica en Cuba... Es un embustero