Obama prolonga las ayudas a parados ante los "sobrecogedores" nuevos datos

Sobrecogedores... un 10%



no quiero ser jocoso, esto es muy serio. ¿Qué pasaría si tuvieras el doble de desempleo?



Pues nada, es España seguirían votando al ""verdades"



Joder, ZP, ¿te has enterado que la mitad de paro es sobrecogedor?. Por favor, deja a otro, al menos que lo intente,,, tu no sabes, de verdad. Vete a tu casa, te lo agradeceremos eternamente. No nos JO..AS más.



Y no nos acuséis de fascismo a los que no nos gusta el 20%... ya vale de idioteces.