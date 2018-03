Julián Muñoz: "Isabel Pantoja me ha defraudado"

El que fuera alcalde de Marbella, Julián Muñoz, ha comentado que su ex pareja, Isabel Pantoja, "le ha decepcionado". "Yo puedo resumir mi relación con Isabel en dos épocas. La primera de ellas fue cuando me enamoré, estuvimos un tiempo viviendo juntos y compartiendo nuestra vida. Y la segunda parte fue cuando me meten en la cárcel 26 meses".

En el programa de Telecinco Sálvame Deluxe, Julián Muñoz ha explicado que "durante ese tiempo sólo podía hablar cinco minutos diarios por teléfono. Me arrepiento de haber llamado a Isabel más que a otras personas mucho más importantes en mi vida, como mi hermana fallecida".

"Isabel sólo fue a verme a la cárcel dos veces. Una de ellas sí que creo que fue por amor, pero la segunda vino a pedirme una explicación sobre una cantidad de dinero" ha comentado Muñoz, quien ha añadido que "si yo tengo un familiar en la cárcel, aunque me diga que no vaya a visitarle, yo voy".