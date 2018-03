Julián Muñoz: "No debí hacer la huelga de hambre por Isabel Pantoja"

Ecodiario. es 6/11/2009 - 22:49 Comentarios

El que fuera alcalde de Marbella, Julián Muñoz, ha asegurado que no debió hacer la huelga de hambre por la tonadillera Isabel Pantoja ya que "puse en peligro mi vida por una relación de cinco minutos de conversación diaria por teléfono".

En el programa Sálvame Deluxe, Muñoz ha comentado que perdió la cabeza por Isabel Pantoja y abandonó a sus hijas. "Ella nunca me prohibió verlas, al contrario, en Navidad me sugirió que las invitara a pasar las fiestas en Cantora" ha agregado.

"Mis hijas no me han echado nada en cara, únicamente me han preguntado si estoy bien. Ellas han sabido muy bien ser hijas y he sido yo el que ha sido un mal padre" ha explicado el ex alcalde de Marbella.