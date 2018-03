Julián Muñoz: "Isabel Pantoja no me ha sacado dinero"

Ecodiario. es 6/11/2009 - 23:29 Comentarios

El ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, ha asegurado que la tonadillera Isabel Pantoja "no me ha sacado dinero y tampoco me dijo nunca que le revelara nuestra relación a mi ex mujer Maite Zaldívar".

En el programa Sávame Deluxe, Julián Muñoz ha explicado que "fui yo quien iba detrás de Isabel Pantoja, aunque reconozco que mi posición social y mi patrimonio por aquella época llamaban mucho la atención".