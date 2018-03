Belén Esteban a Julián Muñoz: "¿No te da vergüenza sentarte ahí con todo lo que has robado?"

Ecodiario. es 6/11/2009 - 23:41 Comentarios

Belén Esteban se ha enfrentado a Julián Muñoz en el programa de Telecinco Sálvame Deluxe. A la madrileña no le ha temblado la voz a la hora de preguntarle al ex alcalde de Marbella: ¿No te da vergüenza sentarte ahí con todo lo que habéis robado".

Ante tan dura pregunta, Julián Muñoz ha advertido a Belén Esteban que "te has metido en un buen lío con lo que acabas de decir porque yo no he robado nada. A día de hoy no hay ninguna sentencia que certifique que yo he robado. Yo he estado en la cárcel por conceder licencias de obra, pero no por robar".

Por ello, Belén Esteban le ha recordado que aún le quedan varios juicios pendientes y "veremos en un tiempo qué se dice en ellos".