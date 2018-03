Acusan de falsear datos a la prostituta que causó la renuncia de Spitzer

Ashley Dupre, la prostituta que causó la renuncia de Eliot Spitzer como gobernador de Nueva York, ha sido denunciada por presentar la licencia de conducir de otra joven para hacerse pasar por mayor de edad y participar en un programa de televisión de contenido para adultos.

Según publica hoy la prensa local, Amber Arpaio, una joven de Nueva Jersey, ha presentado una denuncia contra Dupre por haber utilizado su carné de conducir para participar en Girls Gone Wild (Las chicas se vuelven salvajes).

Los medios estadounidenses, que se hacen eco hoy de una información publicada el jueves por el diario The Star-Ledger, explican que Arpaio no conocía a Dupre y que no sabe cómo la ya famosa prostituta pudo haber conseguido su licencia.