Montilla: "Zapatero no aprobará el modelo de financiación sin Cataluña"

Agencias 19/07/2008 - 11:14

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, José Montilla, aseguró ayer que no cree que se pueda aprobar ninguna reforma del sistema de financiación sin el beneplácito catalán y consideró que el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, no se atreverá a hacerlo.

En una entrevista en el programa "Catalunya nit" de Cataluña Informació, Montilla no dio credibilidad a la posibilidad de que se aborde la reforma de la financiación con Cataluña en contra. "No sería comprensible y creo que no es posible", aseveró.

Montilla relativizó el 9 de agosto como fecha límite para alcanzar un acuerdo bilateral en materia de financiación. "Trabajamos para que sea posible el día 9; ¿que no es posible el 9?; lo que sí es imprescindible es que el nuevo acuerdo de financiación esté vigente el 1 de enero de 2009".