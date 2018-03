Teherán no ha respondido aún al paquete de incentivos ofrecido por los seis, según Solana

19/07/2008

Irán no ha dado una respuesta clara sobre el paquete de incentivos ofrecido por los llamados 5+1 para que abandone su programa nuclear durante las conversaciones mantenidas con las seis potencias que negocian con Teherán en esta materia, según anunció hoy el Alto Representante de Política Exterior y Seguridad Común, Javier Solana.

"No tenemos una respuesta clara (...) no hemos recibido una respuesta 'sí' o 'no' y esperamos que se dé pronto", señaló Solana en rueda de prensa al término del encuentro con el máximo negociador iraní en la materia, Said Jalili.