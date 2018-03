Abel Resino afirma que, pese a la derrota del Atlético ante el Sevilla, "el camino es el correcto"

Sevilla, 21 feb (EFE).- El entrenador del Atlético de Madrid, Abel Resino, afirmó que, pese a la derrota de su equipo en el campo del Sevilla por 1-0, "el camino es el correcto, aunque hay cosas que corregir".

El técnico atlético explicó que fue "un partido de poder a poder entre dos equipos que se conocen bien" y que "el resultado podría haber sido cualquiera".

Sobre la ausencia del delantero argentino Sergio 'Kun' Agüero en el equipo titular, dijo que tuvo "una semana bastante complicada, feliz por su paternidad, pero no estaba para rendir todo el partido, aunque cuando ha entrado ha dado un plus más". "Nadie puede achacar que el Atlético no ha ido a por el partido", agregó.

Abel Resino insistió en que su equipo sacó "cuatro hombres delante" y terminó con dos puntas cuando el resultado era de empate a cero, algo que, en su opinión, poco equipos hacen fuera de su campo.

Del Sevilla señaló que "tiene buenos futbolistas. En los últimos años esta bien y ahora está en semifinales de la Copa del Rey y situado en puestos de 'Champions'".

El entrenador del Atlético también señaló que el defensa colombiano Luis Amaranto Perea, quien fue sustituido con un fuerte golpe en la cabeza, "está bastante bien, con conocimiento y en observación, pero todo controlado".