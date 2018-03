Lotina: "Las bajas nos hacen más daño a nosotros que al Valencia"

La Coruña, 22 feb (EFE).- El entrenador del Deportivo, Miguel Ángel Lotina, afirmó ayer que las bajas que acumula su equipo son más determinantes que las que arrastra su rival, el Valencia.

"El Valencia ha tenido dificultades de todo tipo, pero es un gran equipo, que está bien dirigido. Las bajas nos hacen más daño a nosotros que a ellos porque los Villa, Silva o Mata van a estar", agregó.

Lotina considera que el apoyo de la afición va a ser determinante para superar a un rival que tiene buenos jugadores.

El preparador blanquiazul lamentó la lentitud en los procesos de recuperación de algunos futbolistas que han caído lesionados en las últimas semanas, caso del delantero madrileño Iván Sánchez Riki o del defensa canario Manuel Pablo, al tiempo que se congratuló de que la próxima semana podrá contar con el mexicano Omar Bravo.

"Que caigan lesionados es normal, pero las recuperaciones están tardando más de lo previsto. No sé si no estamos acertados o no estamos teniendo suerte con las lesiones. Quitando la de Guardado, que puede estar para Soria, las demás, que parecían no importantes, se están complicando", señaló.

Lotina ha recuperado al delantero Rodolfo Bodipo, que entró en la lista de convocados aunque podría ser descartado mañana porque el técnico vasco tiene miedo de arriesgar con el sevillano y quedarse sin delanteros para el partido de UEFA, ya que el canterano Lassad Nouioui no está inscrito y espera la marcha en breve del mexicano Omar Bravo.

"Omar está con la idea de irse a México, el club está negociando y es muy probable que se pueda marchar. El jugador me ha dicho a mí que quiere irse. No está bien, no está con confianza. En los últimos partidos que ha jugado con el equipo no acabó contento, con su selección tampoco y me ha pedido regresar a su país", indicó.

El entrenador del Deportivo también se refirió al colegiado del choque con los valencianos, el cántabro Pérez Burrull, que vuelve a pitar tras varias semanas de ausencia después de un polémico Real Madrid-Osasuna.

"Cualquier árbitro, entrenador, jugador, que quiera mantenerse en Primera sabe que hay jornadas malas y que hay que levantarse. En Tercera hay muy buenos jugadores, entrenadores y árbitros, pero no han llegado a Primera porque no aguantaron la presión y Pérez Burrull tiene personalidad para estar en Primera", declaró.