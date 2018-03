Piqué: "La Champions es el título con más 'glamour"

Sant Joan Despí (Barcelona), 22 feb (EFE).- Gerard Piqué, defensa del Barcelona, afronta especialmente ilusionado el regreso de su equipo a la Liga de Campeones, la competición que supone la máxima expresión de la excelencia futbolística a nivel europeo.

Piqué ya puede presumir de haber ganado la Liga de Campeones. Fue campeón el año pasado, después de eliminar precisamente al Lyon en los octavos de final, aunque su participación en las rondas decisivas se limitó a la vuelta de los cuartos de final, ante la Roma.

"La Champions es el título con más 'glamour", explica Piqué en declaraciones a EFE, "porque te premia como el mejor equipo de Europa y eso es algo muy grande".

Con varios frentes abiertos, líder de la Liga y a punto de sellar su pase a la final de la Copa del Rey, el Barcelona retoma el pulso a Europa el próximo martes ante el Olympique de Lyon. "Seguimos peleando por ser el mejor equipo de España y sabemos que el primer objetivo es la Liga. Pero la Champions tiene algo especial".

El Barcelona se enfrentará al líder de la Liga francesa, un equipo de corte fino. "Es positivo que a ellos les guste jugar y que apuesten por la posesión de la pelota", pronostica Piqué

La gran atracción del Lyon será Karim Benzema, compañero de quinta de Piqué, ambos nacidos en 1987. "Es un delantero muy completo. Potente, rápido, con gol, y que participa mucho en el juego".

Su retrato le convierte en candidato a vestir la camiseta azulgrana. "Pero no sé si vendrá al Barça porque esa decisión no me corresponde a mí", aclara Piqué.

Más allá del Lyon esperan rivales temibles, pero algunos se eliminarán entre sí. "Es cierto que ahora quedarán fuera equipos muy importantes. Pero los supervivientes siguen teniendo un prestigio enorme y serían rivales de gran talla", sostiene.

Aunque tiene claro que la Liga es la competición que marca el destino de un equipo, "el punto de inflexión" en la trayectoria de un equipo, Piqué destaca que la Champions puede ser "el plus, la guinda, a un año perfecto". Pero no olvida la filosofía de su entrenador y por extensión, la del vestuario azulgrana. "Ante todo, paso a paso".