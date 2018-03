Fútbol.- Cannavaro: "Si fuera jugador del Barcelona me sentiría con un poquito más de presión"

22/02/2009 - 15:09

El defensa del Real Madrid Fabio Cannavaro reconoció que después de la victoria blanca sobre el Betis (6-1) y la derrota del Barcelona ante el Espanyol (1-2), si fuera jugador del equipo blaugrana se sentiría ahora "con un poquito más de presión".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Con un poquito más de presión, eso seguro. Cuando un equipo está acostumbrado a ganar y a que siempre le salgan las cosas bien... Luego empiezas a decir 'no puedo fallar más'. A veces la tensión no te deja lo cabeza limpia para pensar bien", afirmó.

Así, con la disputa de la vigésimo cuarta jornada de la Liga BBVA, el Real Madrid recortó tres puntos con el Barça gracia a la abultada goleada que le endosó al Betis. "Fue un buen día para nosotros, mas todavía porque la afición vio un buen partido, un equipo vivo, gente que quiere seguir así. Eso es lo más importante. Tenemos que pensar en seguir así porque si queremos ganar algo no podemos fallar más", dijo Cannavaro.

Ante la opinión general que indica que la Liga ahora está abierta, después de que hace una semana se dijera todo lo contrario, Cannavaro no quiere darle mayor importancia. "Es así, pasa en todos los países. En Italia también se daba la liga por cerrada. Ahora en España pasa lo mismo. Pero falta mucho. El Barcelona sigue teniendo una ventaja importante, son siete puntos. Depende todo de nosotros. Tenemos que seguir así y nada más, pensar partido a partido", comentó.

El Barcelona visitará el Bernabéu en la jornada 34, un encuentro que por ahora no preocupa al central italiano. "Ahora tenemos que pensar en el partido del miércoles y luego en el del sábado. No nos podemos permitir pensar en ese partido porque faltan muchos partidos y muchos puntos. Ojalá lleguemos con la distancia suficiente, pero no podemos pensar en eso", indicó.

El jugador, que todavía no quiere plantearse su renovación hasta que salga el nuevo presidente, reconoció que no contaban con la derrota del Barça ante el Espanyol. "No, no contábamos con ninguna por el Barcelona que se está viendo este año. Pero el fútbol es así, puede pasar de todo", destacó.

Al margen de la situación en Liga, Cannavaro también piensa en la 'Champions', y es que el próximo partido del Real Madrid en la competición continental será el miércoles ante el Liverpool. "Llegamos en buen momento. Este año hemos tenido la mala suerte un poco antes que el año pasado. Ahora el equipo está bien, confía en el apoyo del público en el Bernabéu. Tenemos que ser listos y marcar, y sobre todo no encajar goles", explicó.

Por último, Cannavaro dedicó unas palabras al delantero español del Liverpool Fernando Torres. "Es un delantero que me gusta mucho, que sabe de su potencial. Ha cogido mucha confianza fuera de España. También este verano ganó la Eurocopa con España. Es uno de los mejores delanteros del año en Europa", concluyó.