Fútbol/Liga de Campeones.- Dudek: "Torres puede marcar diferencias"

22/02/2009 - 16:54

El portero polaco del Real Madrid, Jerzy Dudek, afirmó que el delantero del Liverpool Fernando Torres es un jugador que "puede marcar diferencias gracias a su velocidad" y que ambos entrenadores "tienen todo muy controlado, sobre todo atrás".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Sería un error elegir sólo un jugador como el más peligroso del Liverpool. Tienen, al menos, una estrella en cada línea", comentó Dudek en la página web oficial del Real Madrid. "Reina es un grandísimo portero. En defensa, Carragher tiene mucha calidad y va muy bien en el juego aéreo. En el centro del campo, Gerrard y Xabi Alonso marcan el tempo del equipo y en la delantera, Torres puede marcar las diferencias gracias a su velocidad. Ésa es su columna vertebral y si conseguimos pararles, tendremos mucho ganado", añadió el ex del Liverpool.

Sobre la búsqueda de un pronóstico para la eliminatoria, Dudek afirmó que "se enfrentan dos equipos grandes y con jugadores de tanta calidad, puede pasar cualquier cosa" y "los aficionados van a ver dos partidos muy intensos".

"Real Madrid y Liverpool son dos equipos muy fuertes que trabajan muy bien la defensa. Me sorprendería que hubiera muchos goles. Juande Ramos y Benítez tienen todo muy controlado, sobre todo atrás", aseveró el guardameta. "Como todos los equipos ingleses, mantienen el ímpetu durante todo el encuentro y no bajan los brazos nunca. "No podemos relajarnos porque ellos no lo van a hacer", añadió el campeón de la Champions en 2005.

El portero madridista destacó el peligro a balón parado que tiene el Liverpool: "Será muy importante que mantengamos siempre el nivel de concentración. Sobre todo en las jugadas a balón parado. Ellos hacen muchos goles en córners y faltas, así que tendremos que estar muy atentos", dijo.

"Soy jugador del Real Madrid y sólo pienso en que mi equipo pase la eliminatoria", terminó Dudek, que podría tener alguna oportunidad de jugar el miércoles si Casillas recayese de su problemas musculares.

Dudek militó en el conjunto 'red' seis temporadas, destacando la 2004-2005 cuando se coronó como el héroe de la final de la Liga de Campeones disputada en Estambul y en la que después de una heroica remontada en la que el Liverpool dio la vuelta a un 3-0 ante el Milan. El portero polaco asumió la responsabilidad de defender la meta en la tanda del penaltis y tras parar dos lanzamientos, otorgó el sexto título continental del conjunto, que ya en su día dirigía Rafa Benítez.