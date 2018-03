Fútbol/Premier.- (Cró.) El Liverpool, pensando en el Real Madrid, empata ante el City (1-1) y ve alejarse la Premier

22/02/2009 - 19:19

El Liverpool no pudo pasar del empate (1-1) en Anfield Road ante el Manchester City en un partido en el que no jugó Steven Gerrard, reservado para el duelo de Liga de Campeones ante el Real Madrid, y ve como el título liguero se aleja y se coloca a siete puntos del Manchester United.

LONDRES, 22 (EUROPA PRESS)

El Manchester City, liderado por Robinho e Ireland, llegó a Anfield con la intención de no poner las cosas fáciles y ser un mero trámite para los 'reds' antes del crucial partido de ida de 'Champions League' que le enfrenta al Real Madrid. Tras una primera parte igualada, se llegaba al descanso con empate a cero.

Sería en la segunda mitad, cuando Bellamy, ex del Liverpool, tras un fuerte disparo que golpea en Alvaro Arbeloa y convierte imposible la parada para Reina. En ese momento el Liverpool despertó y convirtió al portero irlandés Shay Given en protagonista del encuentro, ya que gracias a sus paradas impidió que el conjunto de Benítez sumase un nuevo triunfo.

Sin Gerrard en el campo, recuperándose para el duelo de Liga de Campeones, el conjunto 'red' se mostró sin un hombre que ejerciese un papel de líder, un puesto que intentó protagonizar un participativo y ambicioso Fernando Torres que no pudo ver puerta.

Sería a falta de doce para la conclusión cuando el 'Spanish Liverpool' empatase el partido. Tras un centro al área de Benayoun y un mal remate de Torres, el rechace le quedó perfecto para que el holandés Kuyt batiese al meta Given.

Un empate el que firmaron ambos equipos, que coloca la disputa por la Premier de una forma similar a la que se encuentra la española, siete puntos. Una jornada que llena de moral al Real Madrid que golea y recorta al Barcelona y que atisba de dudas a un Liverpool que cada día se parece menos al equipo que deslumbraba a europa a comienzos de temporada.

ARTETA SE LESIONA EN EL EMPATE DEL EVERTON

El mediocentro español Mikel Arteta se lesionó en los instantes iniciales del partido que el Everton empataba a cero frente al Newcastle United en Sant James Park. Un partido que estuvo marcado por la expulsión de Nolan por parte del Newcastle justo antes del descanso.

El Everton, sin la manija de Arteta no pudo 'abrir la lata' y se tuvo que conformar con unas tablas que le mantienen sexto clasificado en la zona UEFA. El Newcastle no puede acomodarse en la zona templada y a pesar de sumar no consigue olvidarse de los puestos de descenso.

Además, el Fulham se impuso al West Bromwich Albion por 2-0 gracias a los tantos en la segunda mitad de Bobby Zamora, que notaba su segundo gol en la Premier y de su compañero en la punta de ataque, el internacional Andrew Johnson.

El West Bromwich, donde jugó el español criado en la cantera madridista Borja Valero de titular, pudo recortar diferencias en los instantes finales, pero Roman Bednar no pudo materializar la pena máxima que dispuso.

Tras esta derrota, los 'Baggies' pasarán una jornada más ocupando el 'farolillo rojo', mientras que los tres puntos afianzan al Fulham en la zona media-alta de la tabla y se aleja definitivamente de los puestos de descenso que se quedan a diez puntos.

--RESULTADOS.

-Ayer.

Aston Villa - Chelsea0-1.

Arsenal - Sunderland 0-0.

Bolton W. - West Ham U 2-1.

Middlesbrough - Wigan Athletic0-0.

Stoke City - Portsmouth 2-2.

Manchester United - Blackburn Rovers2-1.

-Hoy.

Fulham - West Bromwich Albion 2-0.

Liverpool - Manchester City1-1.

Newcastle U. - Everton 0-0.

-Mañana.

Hull City - Tottenham.

--CLASIFICACIÓN.

EquipoPJ G E P GF GC Pts.

1. Manchester United 26 19 5 2 46 11 62.

2. Liverpool26 15 10 1 43 18 55.

3. Chelsea 26 15 7 4 45 15 52.

4. Aston Villa 26 15 6 5 40 25 51.

5. Arsenal 26 12 9 5 38 25 45.

6. Everton 26 11 8 7 34 28 41.

7. Wigan Athletic 26 9 8 9 26 24 35.

8. Fulham25 8 9 8 24 22 33.

9. West Ham United26 9 6 11 32 34 33.

10. Manchester City26 9 5 12 43 35 32.

11. Sunderland 26 8 7 11 27 33 31.

12. Bolton Wanderers 26 9 3 14 29 38 30.

13. Hull City25 7 8 10 31 46 29.

14. Newcastle United 26 6 10 10 33 42 28.

15. Portsmouth 26 7 7 12 29 43 28.

16. Tottenham Hotspur 25 6 7 12 26 31 25.

17. Stoke City 26 6 7 13 23 42 25.

18. Blackburn Rovers 25 5 8 12 28 42 23.

19. Middlesbrough 26 5 8 13 18 36 23.

20. West Bromwich Albion 26 6 4 16 24 49 22.