Fútbol/Liga Adelante.- (Crónica) El Xerez gana (1-2) al Córdoba y deja a cinco puntos al Tenerife, segundo clasificado

22/02/2009 - 19:41

El Hércules vence (1-2) en Anoeta y se sitúa cuarto

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El derbi andaluz permitió al Xerez aumentar su distancia con el segundo clasificado tras ganar al Córdoba (1-2) en un encuentro con polémica, y el Hércules se llevó los tres puntos ante la Real Sociedad (1-2), colocándose cuarto en la vigésimo quinta jornada de la Liga Adelante.

El Xerez se llevó (1-2) el derbi andaluz ante el Córdoba en un partido en el que la actuación arbitral fue muy criticada por los locales, que recibieron dos expulsiones, y en el que se pitaron dos penaltis. El líder sumó los tres puntos con sufrimiento, pero sigue firme en su objetivo de conseguir el ascenso.

Los de Esteban Vigo suman su quinta victoria consecutiva y además se alejan de la larga lista de rivales que les persiguen, dejando al segundo clasificado, el Tenerife, a cinco puntos. Los cordobeses, que llevaban dos victorias consecutivas, ven frenada su escalada de los puestos de descenso.

El Córdoba opuso mucha resistencia al líder, y sólo se desconcentró por el penalti y la expulsión de Gaspar, que transformó Calle, y aún así con uno menos logró empatar también de penalti, anotado por Cristian Álvarez a los nueve minutos de la reanudación.

El conjunto entrenado por Luna Eslava sufrió otra expulsión, esta vez por doble amarilla, y se quedó sin Javi Vega lo que dio superioridad al Xerez que marcaría en el minuto 80 por medio de Aythami.

EL HÉRCULES SE DISTANCIA DE LA REAL SOCIEDAD Y EL SALAMANCA

Además, el encuentro entre dos de los máximos perseguidores del líder, la Real Sociedad y el Hércules, se lo llevaron los alicantinos (1-2), quedándose a sólo un punto del Rayo Vallecano, que es tercero, mientras que los donostiarras se alejan del ascenso situándose a siete puntos de los vallecanos.

El equipo 'txuri urdin' suma y sigue con la mala temporada en casa y con la derrota ante el Hércules lleva cuatro partidos consecutivos sin ganar en Anoeta. Los de Mandía, consiguieron solucionar su tarea pendiente con los equipos de la parte alta de la tabla con los que había cosechado malos resultados, y lo lograron gracias a los dos tantos de Rubén Navarro. Xabi Prieto acortó distancias para la Real, pero el Hércules se llevo los tres puntos que distancia a un rival directo como son los vascos.

Por su parte, el Salamanca, no pudo pasar del empate (2-2) en el Helmántico ante el Girona y no consigue enganchar dos victorias seguidas en como local, mientras que el Girona consigue su cuarto empate consecutivo que le ha acomodado en la parte media de la clasificación, que dada la igualdad existente, no le aleja de los puestos que permiten el ascenso a Primera División.

Los de David Amaral fueron a remolque de los catalanes, que se adelantaron dos veces en el marcador con los goles de Felipe Sanchón y Chechu, que fueron neutralizados por los de Rodri e Isaac del Salamanca.

JAVI LÓPEZ LOGRA SU PRIMERA VICTORIA COMO TÉCNICO DEL ALAVÉS

Mientras, en el Ciudad de Valencia un Alavés que llevaba cuatro jornadas seguidas perdiendo logró una importante victoria (2-3) ante el Levante y sigue en puestos de descenso, pero consiguió no alejarse del Eibar e igualar al Córdoba, dos de los equipos con los que lucha por mantenerse en la categoría.

Los valencianos evidenciaron en el comienzo del partido demasiad tranquilidad, y pese al esfuerzo final vieron como los vitorianos supieron rentabilizar la renta que le dieron los primeros tantos logrados y consiguen la primera victoria con el técnico Javi López en el banquillo. Guerra, Alcabar y Juanjo anotaron para el Alavés y Parri, de penalti, e Iborra para el Levante.

La jornada del domingo se completó con el partido entre el Alicante y el Gimnástic, en el que los locales perdieron (2-3) y se hunden un poco más en el penúltima plaza de la clasificación, mientras los catalanes afianzan aún más su distancia con los puestos de descenso reencontrándose con la victoria cuatro jornadas después.

--RESULTADOS.

-Sábado.

Las Palmas - Murcia 0 - 1.

Elche - Zaragoza 2 - 0.

Rayo Vallecano - Sevilla At 1 - 0.

Albacete - Castellón2 - 0.

Celta - Eibar 1 - 2.

Huesca - Tenerife0 - 0.

-Domingo.

Córdoba - Xerez 1 - 2.

Alicante - Gimnástic2 - 3.

Salamanca - Girona 2 - 2.

Levante - Alavés 2 - 3.

Real Sociedad - Hércules 1 - 2.

--CLASIFICACIÓN.

Equipo PJ Pts PG PE PP GF GC.

1. Xerez25 49 14 7 4 45 24.

2. Tenerife25 44 13 5 7 44 34.

3. Rayo Vallecano25 43 11 10 4 31 23.

4. Hércules25 42 11 9 5 38 23.

5. Real Zaragoza 25 40 11 7 7 40 28.

6. Castellón 25 40 10 10 5 35 26.

7. Salamanca 25 38 10 8 7 38 28.

8. Real Sociedad 25 36 8 12 5 24 20.

9. Girona 25 35 8 11 6 29 29.

10. Levante25 35 10 5 10 35 38.

11. Gimnastic 25 34 8 10 7 39 31.

12. Huesca 25 34 8 10 7 32 30.

13. Real Murcia 25 34 10 4 11 26 30.

14. Elche 25 33 89 8 31 28.

15. Celta 25 33 89 8 28 28.

16. Albacete 25 32 88 9 29 34.

17. Las Palmas25 28 610 9 28 27.

18. Córdoba25 27 76 12 24 30.

19. Eibar 25 27 76 12 19 33.

20. Alavés 25 27 76 12 26 42.

21. Alicante 25 16 37 15 19 43.

22. Sevilla At. 25 10 17 17 14 45.

--PRÓXIMA JORNADA.

Tenerife - Celta.

Hércules - Las Palmas.

Alavés - R. Sociedad.

Eibar - Alicante.

Huesca - Elche.

Castellón - Salamanca.

Gimnástic - Albacete.

Murcia - Zaragoza.

Xerez - Rayo.

Girona - Córdoba.

Sevilla At - Levante.