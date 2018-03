Camacho: "Ahora entran las ocasiones, pero el trabajo es el mismo"

Pamplona, 22 feb (EFE).- El entrenador de Osasuna, José Antonio Camacho, compareció en la sala de prensa del estadio Reyno de Navarra satisfecho por la vitoria ante un rival directo como el Numancia y destacó la "dinámica positiva" de su equipo en la segunda vuelta de la competición.

"Con estos resultados, los jugadores tienen más confianza, pero el trabajo es el mismo que hace dos meses. Ahora, entran las ocasiones y tenemos ese plus de suerte, aunque podíamos haber metido alguno más. El resultado es bueno", declaró.

El técnico murciano señaló que fue importante marcar pronto: "Hemos salido muy enchufados y hemos metido rápido, aunque en la primera parte hemos regalado el balón muchas veces. En la segunda parte, lo hemos tenido más".

Camacho subrayó que, con esta victoria, consiguieron el objetivo de "involucrar a más equipos" en la lucha por la permanencia: "Estamos más en el barro y tienen que venir rivales directos por aquí y así hay más posibilidades de salir".

El técnico del Numancia, José Rojo Martín "Pacheta", subrayó que fue clave el tempranero gol de Osasuna y, aunque felicitó al equipo local por el triunfo, afirmó que se va de Pamplona "orgullosísimo" de sus jugadores.

"Toda la planificación de la semana se te viene abajo a los 2 minutos, pero el equipo ha dado la cara y estoy orgullosísimo de los jugadores", aseguró.

Comentó que su equipo hizo "suficientes ocasiones para empatar el partido", pero reconoció que Osasuna tuvo más definición: "Hemos ido arriba y hemos estado metidos en el partido. Hemos estado parecidos en ocasiones, pero ellos han tenido más puntería".

Pacheta señaló que tuvo "buenas sensaciones" en su debut en el banquillo del Numancia, aunque fue expulsado en la segunda parte y, en este sentido, afirmó: "Pido que me explique el señor colegiado por qué fui expulsado, que ponga lo que he dicho, que si es así no es expulsión. Espero que se diga la verdad".