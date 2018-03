Mendilibar: "Tenemos que cambiar el 'chip' y ser más agresivos"

Valladolid, 22 feb (EFE).- El técnico del Real Valladolid, José Luis Mendilibar, declaró en la rueda de prensa posterior a la derrota que su equipo cosechó hoy ante el Málaga (1-3) que su equipo tiene que "cambiar el chip" y ser "más agresivo".

"No hemos regalado el primer tiempo, ya que no creo que el Málaga haya tenido una neta superioridad, pero han partido con más agresividad que nosotros. Casi no nos han creado peligro y tampoco han hecho tanto daño. Ha sido por la falta de agresividad general lo que nos ha hecho recular más a portería. El miedo a la velocidad de ellos igual también", explicó.

Mientras, para Mendilibar, en el segundo tiempo, el conjunto vallisoletano ha tenido "esa agresividad, ese remate, esas ganas de tirar centros y, con 0-2, no dar el partido por perdido", dijo.

"Si hubiésemos metido alguno de los dos palos, el partido hubiese cambiado", subrayó el preparador del conjunto vallisoletano, que sobre su expulsión apuntó: "No he hecho ni dicho nada. El cuarto árbitro ha querido ser protagonista desde el principio y la ha liado", señaló.

"En ese momento se estaba dirigiendo al banquillo. No sé lo que le habrá dicho al árbitro, pero desde treinta metros me estaba expulsando", matizó.

Sin embargo, el entrenador del Real Valladolid expresó que, a su juicio, "todavía" le pueden "quitar la tarjeta si el cuarto árbitro piensa un poco", al tiempo que felicitó al Málaga por el encuentro realizado.

Por otro lado, el técnico del Málaga, Antonio Tapia, señaló que lo más "importante" de la victoria cosechada hoy por su equipo en el estadio José Zorrilla es que sigue "sumando, haciendo buenas cosas y, por fin, se ha ganado fuera de Andalucía".

"Hemos sentenciado una victoria en un campo complicado. Lo importante es el nivel de juego del equipo, ya que hemos hecho cosas buenísimas y otras no tanto. Tenemos que seguir en esta línea", manifestó Tapia.

Respecto al desarrollo del choque, el técnico comentó: "La primera mitad la hemos controlado muy bien con posesión y ocasiones, y hemos metido dos goles. En la segunda hemos tenido oportunidades para hacer el tercero. Luego el partido se ha dividido, con muchas interrupciones, y ellos se han volcado con dos delanteros y nos han creado problemas".

"Era imposible mantener el ritmo de la primera parte", añadió Tapia, que también destacó que el Málaga supo sufrir para evitar una remontada como la que le infligió el Athletic de Bilbao en San Mamés.