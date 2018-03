Víctor: "Sumar así sirve de poco"

Getafe (Madrid), 22 feb (EFE).- Víctor Muñoz, entrenador del Getafe, se mostró insatisfecho por el punto obtenido ante el Athletic de Bilbao, que significó el cuarto empate consecutivo de los madrileños, un sistema de sumar que al técnico le "sirve de poco"

"Queríamos una victoria. En la primera media hora hemos jugado a un nivel muy alto. Hemos sido superiores. El Athletic ha jugado mucho más simple. Nosotros teníamos que llegar desde atrás y combinar, en un momento dado no hemos tenido mucha precisión y ellos han empatado. Me quedo con la primera media hora. Ha habido mucha igualdad y ellos prácticamente no han llegado. Sumar así sirve de poco", destacó.

Respecto a la actuación arbitral explicó: "El penalti he de decir que no sé si es en la línea, cerca o fuera y no sé si es un agarrón. No puedo opinar. También ha habido una jugada que Gavilán se quedaba solo y le han pitado fuera de juego. Era difícil de pitar y lo han pitado. He de decir que ha habido demasiadas tarjetas".

"El próximo partido hay que buscar la victoria y encontrarla. Pero estamos sumando y jugando bien, aunque hoy peor, con menos ocasiones, nos costaba más. La victoria llegará. Sé que sumamos de uno en uno, pero buscamos ganar. Quizá hoy el empate es justo, pero otros días no. A los jugadores hay que animarles. Han hecho un esfuerzo muy grande", concluyó.