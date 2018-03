Emery: "El árbitro ha sido muy riguroso con nosotros"

A Coruña, 22 feb (EFE).- Unai Emery, entrenador del Valencia, criticó la actuación del colegiado cántabro Pérez Burrull en la expulsión de David Villa y la falta que precedió al empate (1-1) del Deportivo de La Coruña.

"Ha sido mucho más riguroso con nosotros porque las faltas del Dépor no eran pitadas o no eran tarjetas. Las nuestras eran tarjetas y la segunda de Villa me parece injusta a todas luces. Ha sido una provocación del portero, que le ha buscado. La falta que da origen al gol no fue porque Míchel sigue el balón", indicó.

El preparador del Valencia destacó el valor del punto sumado en el estadio de Riazor, un empate que consideró justo, al tiempo que elogió el trabajo defensivo de sus jugadores ante el conjunto coruñés.

"Seguimos queriendo esforzarnos en defensa, en no encajar goles. No lo hemos conseguido, pero estamos defendiendo mejor aunque a costa de no atacar con la soltura que queremos. El punto es bueno, aunque todos queríamos ganar. Hay que sacar conclusiones positivas y de las negativas, trabajar con ellas", declaró.

Por su parte, Miguel Angel Lotina, se congratuló por la actitud de sus jugadores ante el Valencia y afirmó que si el equipo mantiene la misma intensidad el próximo jueves en la Copa de la UEFA puede remontar el 3-0 que se trajo de Dinamarca ante el Aalborg.

"Estoy bastante contento por el ritmo que hemos dado al partido y la intensidad. Ellos han hecho dos ocasiones y las dos han sido regalos nuestros. En lo demás hemos estado bien, les hemos apretado, no les hemos dejado jugar a la contra y por momentos hemos movido bien el balón y muy concentrados", argumentó.

Lotina fue comprensivo con el árbitro Pérez Burrull, que volvió a pitar después de un mes sin dirigir partidos de Primera División tras haber pitado el polémico encuentro entre el Real Madrid y Osasuna en el Santiago Bernabéu.

"El árbitro venía de una situación que todos sabemos, se ha hablado un montón de él, llevaba un mes apartado y no me parece correcto que se le haya apretado tanto en el campo. Yo les he dicho mis jugadores que le hablaran con mucho respeto y creo que si llega a expulsar a César no hubiese pasado nada", señaló.