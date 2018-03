1-2. El Getafe se asoma al precipicio de Segunda tras perder contra el Villarreal

Getafe (Madrid), 26 abr (EFE).- La victoria del Villarreal por 1-2 en el Coliseum Alfonso Pérez permitió a los castellonenses mantener su lucha por jugar la próxima edición de la Liga de Campeones, mientras que el Getafe, en caída libre, se asoma al precipicio de la Segunda División.

Antes del pitido inicial, Manuel Pellegrini tuvo que encajar las piezas de un puzzle que se rompieron en los prolegómenos del choque. El uruguayo Roberto Godín, con problemas estomacales, se quedó fuera de la convocatoria en el último momento. Fabricio Fuentes, recientemente recuperado de una lesión, tuvo que ocupar su puesto. Mientras, Pascal Cygan, desde Villarreal, agarraba el coche para sentarse en el banquillo junto a sus compañeros.

Empezaba mal el duelo para los castellonenses. Bastante tienen con haber perdido a Santi Cazorla y a Marcos Senna durante una temporada. La baja de Godín era un mal presagio, que, en un principio, no se cumplió.

Con el Getafe herido después de la batalla ante el Real Madrid, el Villarreal se encontró a un equipo, que, como siempre esta temporada en su estadio, es el dueño del balón pero no sabe que hacer con él. Lo mueve de un lado a otro, sin encontrar huecos, sin profundidad. Y los rivales llegan al Coliseum con la lección aprendida. A excepción del Barcelona, todos se han escondido en su campo para rematar al Getafe en alguna acción aislada.

Así fue como llegó el primer tanto de los hombres de Manuel Pellegrini. Sin hacer nada absolutamente nada, el Villarreal se encontró con un regalo que supo aprovechar. El portero serbio azulón, Vladimir Stojkovic, adorado y aclamado por todos en sus dos primeros partidos en España, cometió un error de bulto al no agarrar una pelota fácil. Ésta quedó muerta en el área pequeña, Fuentes remató al palo, y Nihat remachó a la red el rechace.

Con nada, el Villarreal se adelantó en el marcador. Además, el Getafe recibía un golpe duro. En el presente curso, los madrileños han perdido puntos de formas absurdas. Fallando penaltis, dejándose remontar partidos ganados o tirando penas máximas al estilo de Antolin Panenka. El fallo de Stojkovic fue otra de las muchas desgracias que ha sufrido este equipo.

Sin embargo, el Getafe no bajó los brazos e insistió con la posesión del balón. En algún momento llegaría la oportunidad, que apareció al borde del descanso en las botas de David Cortés. Antes de su disparo al larguero, su equipo había asustado con disparos lejanos que no encontraron portería. Pero el mal fario es otro aliado de Cortés, que en más de cien partidos en Primera no ha marcado. El travesaño evitó la gloria del extremeño.

Muchas veces, de la gloria se pasa a la decepción. Dos jugadas después, y al borde del descanso, Joseba Llorente asestó el segundo golpe al Getafe con el segundo gol. Los futbolistas del Getafe se marcharon al vestuario con un jarro de agua fría sobre sus cabezas, abolladas por dos golpetazos en el primer acto.

En la reanudación, Víctor Muñoz intentó dar otro aire a su equipo con Fabio Celestini y Manu del Moral sobre el césped. El técnico aragonés sacó a Esteban Granero y Eugen Polanski del campo y poco mejoró el equipo, que sólo tenía casta para sacar adelante un gran problema. Juan Albín pudo recortar distancias, pero falló un remate cuando estaba sin oposición delante de Diego López.

Luego, llegaron las continúas perdidas de tiempo del conjunto amarillo y las expulsiones de Rafael López y de Ángel. Ambos equipos se quedaron con diez en un minuto y las cosas no cambiaron. El Getafe seguía a lo suyo, a sobar la pelota y a desperdiciar las escasas ocasiones que tenía. Tuvo que ser Manu del Moral, de penalti, el que marcara. Antes del lanzamiento, entre el cachondeo general, el público pidió a Casquero que lanzara la pena máxima.

El talaverano no lo hizo y el jienense acertó. Faltaban nueve minutos para remontar y casi lo consiguen. El mismo Manu falló un remate de cabeza que podría haber dado un punto valioso al Getafe. El Villarreal aguantó bien el tirón y sigue cerca de la Liga de Campeones. El Getafe, sufrirá hasta el final.

- Ficha técnica:

1 - Getafe: Stojkovic; Cortés, "Cata" Díaz, Belenguer, Rafa; Granero (Manu, min. 51), Polanski (Celestini, min. 52), Casquero, Gavilán; Albín (Uche, min. 66) y Soldado.

2 - Villarreal: Diego López; Ángel, Gonzalo, Fuentes, Capdevila (Javi Venta, min. 54); Cani, Eguren Bruno, Pires (Ibagaza, min. 84); Llorente y Nihat (Jordi Pablo, min. 60).

Goles: 0-1, min. 15: Capdevila aprovecha un fallo de Stojkovic para rematar a la red. 0-2, min. 42: Llorente resuelve un mano a mano ante Stojkovic. 1-2, min. 81: Manu, de penalti.

Árbitro: Ramírez Domínguez (Comité Andaluz): Mostró cartulina amarilla a Cortés (min. 14) por parte local. Expulsó a Ángel por doble amonestación (min. 29 y 59) por parte visitante y a Rafa, del Getafe, por el mismo motivo (min. 31 y 61).

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo tercera jornada del campeonato nacional de Liga, disputado en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe ante cerca de 10.000 espectadores.