Víctor: "Todavía dependemos de nosotros mismos"

Getafe (Madrid), 26 abr (EFE).- Víctor Muñoz, entrenador del Getafe, aseguró, tras la derrota ante el Villarreal que coloca al conjunto madrileño al borde del descenso, que su equipo todavía depende de sí mismo para salvarse

"Nadie nos va a regalar nada. Todos los equipos van a ir ganar y nadie regala nada. Tenemos que ganar nosotros. Es el momento más difícil. Hemos de pensar que tenemos que superarlo. Hay que ganar tres partidos, dependemos de nosotros", dijo.

Sobre el partido ante el Villarreal, destacó que el Getafe no mereció ganar pero tampoco perder. "La derrota no la merecimos. No hemos jugado como teníamos que hacerlo para superar al Villarreal, que tenía calidad. Han tenido fortuna en el primer gol. Eso nos ha creado un problema serio. A partir de ahí hemos tenido muy poca precisión", apuntó.

"En el primer tiempo no hubo fluidez ni ocasiones. El Villarreal ha estado ordenado y bien. El segundo salimos con más fe y ganas. Tuvimos ocasiones, no las suficientes, y poco a poco hemos perdido la fuerza. No hemos merecido perder pero no podemos decir que hemos merecido ganar. Estamos en una situación más difícil todavía. Hay que recuperar a la gente. Quedan cinco partidos y hay que hacer lo posible para salvarse", añadió.

Asimismo, manifestó que las causas de la situación en la que se encuentra el equipo son "no haber sido eficaces en casa" y "haber sufrido desgracias en otros partidos".