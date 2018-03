Mendilibar: "Estamos atascados"

Valladolid, 26 abr (EFE).- El entrenador del Real Valladolid, José Luis Mendilibar, comentó en la rueda de prensa posterior al empate a cero goles que su equipo cosechó hoy ante el Atlético Osasuna que el conjunto vallisoletano está "atascado".

"Lo mejor es el resultado. Estamos atascados, no hacemos lo mismo de hace seis semanas, de apretar cuando no tenemos el balón y, con él, jugar con fluidez. Nos falta atrevimiento, porque para robar balones nos falta querer ir al campo contrario", dijo.

En este sentido, Mendilibar intentó explicar los motivos del bajón vallisoletano, aunque aseguró que "no" sabe "si es cabeza, cuerpo o piernas".

"Creo que es de cabeza, de faltarnos el creer que podemos hacer las cosas. Aunque quizá algunos jugadores están cansados. La gente que está jugando mucho lo está notando. Cuando no podemos jugar a ese ritmo nos superan", apuntó.

"No estamos con fluidez en el juego, no sacamos centros, no llegamos como antes y lo estamos notando. No sé si se nos está haciendo larga la temporada o igual falta esa tensión, pero veo difícil terminar en la novena posición tal y cómo estamos. Tenemos que ser mucho más atrevidos. No podemos quedarnos atrás con miedo", añadió.

Por su parte, el técnico del Atlético Osasuna, José Antonio Camacho, comentó que el punto cosechado "sabe bien", porque su equipo está "más cerca de la meta".

"Un partido menos y nuestras opciones dependen de nosotros. Hemos buscado ganar, pero se nos podría haber ido. Un punto a estas alturas está bien. Nos ha faltado meter un gol, porque si lo hubiésemos metido hubiésemos ganado, seguro. No veía al Valladolid capaz de meter dos goles", dijo.

Sobre el desarrollo del duelo, Camacho explicó: "Hemos llegado hasta el borde del área muy bien y nos ha faltado el remate. En la segunda parte ha habido un rato en el que hemos encerrado al Valladolid, un equipo, al que el empate le sabe a gloria, y que es difícil y correoso", definió.

El entrenador del conjunto navarro subrayó que, con este punto, su equipo "está más cerca de la meta, ya que queda un partido menos" y depende de él mismo.

"Hay que seguir sumando puntos y el próximo partido en Huelva es clave. Hay que llegar a cuarenta, ya que te daría otras posibilidades otro porcentaje más alto. Está en nuestras manos y los jugadores van a salir convencidos. Hoy el equipo ha trabajado y ha luchado", sentenció.