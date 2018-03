Fútbol sala/Copa Europa.- Luis Amado: "No sé cómo describir este título"

26/04/2009 - 21:34

El portero del Inter Movistar Luis Amado se mostró muy contento por la conquista de la UEFA Futsal Cup --Copa de Europa-- tras vencer en la final al Viz Sinara Ekaterimburgo (1-5) y reconoció que no sabe cómo describir el título después de ser un experto en alzar trofeos.

EKATERIMBURGO (RUSIA), 26 (EUROPA PRESS)

El madrileño, considerado el mejor guardameta del mundo, sumó hoy su cuarta Copa de Europa, algo que no resta importancia a pesar de estar acostumbrado a celebrar títulos. "Para mí significa mucho, porque lo repito. Es muy importante, sobre todo de cara a los jugadores que se han incorporado este año y al entrenador. Para ellos sobre todo es un reto muy importante que hayan ganado esto", explicó en declaraciones a 'uefa.com'.

"Ganamos la Supercopa, luego la Copa y éste es el tercer título que disputamos y que ganamos, así que estamos muy contentos. También vamos primeros en la Liga regular, quedan dos partidos de liga y por ahora el proyecto del equipo está siendo bueno", manifestó el meta del conjunto complutense.

Y es que Amado no se cansa de ampliar su palmarés, que registra todos los títulos posibles tanto a nivel de clubes como con la selección nacional. "No sé cómo describirlo, cada título es diferente. Ha sido muy bonito jugar contra el equipo de casa, ante su afición y poder ganar", dijo.

Además, el cancerbero de los alcalaínos se quiso acordar de uno de sus compañeros. "Quiero recordar a un jugador que se ha lesionado hace poco, que es Marquinho, que no ha podido estar aquí. No se había lesionado en toda su vida y ha sido operado hace poco y quiero celebrar este trofeo con él y para él. Y como he comentado, por todos los jugadores nuevos que tenían mucha ilusión", espetó.