Fútbol.- Juande Ramos: "Nuestra necesidad era superior a la del Sevilla y eso nos ha hecho ganar"

26/04/2009 - 22:29

El técnico del Real Madrid, Juande Ramos, se mostró muy contento tras imponerse al Sevilla por 2-4 y señaló como causa de la victoria que la necesidad de su equipo era mayor a la de los hispalenses, además de apuntar como "clave" la reacción tras el descanso.

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

"En la primera fase el Sevilla nos ha dominado, pero en el cómputo general hemos sido superiores y merecedores de la victoria. La necesidad nuestra era superior a la del Sevilla y esa superioridad nos ha hecho ganar", manifestó el técnico merengue.

Juande Ramos, consciente de la importancia del primer tanto de Raúl, al borde del descanso, admitió que tras la primera mitad cambiaron de forma radical el partido. "En el vestuario todo ha ido enfocado a dar una vuelta de tuerca más si queríamos ganar este partido", dijo.

"Los partidos duran noventa minutos. Los primeros veinte o veinticinco minutos han sido claramente del Sevilla, han salido muy fuertes y nosotros no conseguíamos mantener la posesión del esférico, pero la última parte de la primera fase ha sido nuestra", afirmó el manchego.

"Creo que la clave ha estado en marcar el primer gol antes del descanso. La segunda mitad ha sido totalmente controlada por nuestra parte. Con la situación que tenemos, en esta persecución al Barcelona, sólo valía la victoria y nos ha salido de cara", resaltó Juande, que hoy regresó al Pizjuán, la que fue su casa hace dos temporadas.

Además, Juande, que dijo que "ahora deben esperar el partido de la semana que viene", se refirió mínimamente a sus ex. "El Sevilla está sufriendo un bajón de juego y resultados. Aún así yo me fijo en mi equipo, en qué podemos mejorar nosotros. Y en eso hago hincapié. No me fijo en las debilidades del rival", espetó.

Por último, el preparador de los merengues destacó que la sensación que tiene ahora, a cuatro puntos del Barça es "agradable". "Llevamos muchas jornadas ganando, ya sumamos diecisiete victorias, no conseguíamos acercarnos y a veces resulta muy duro hacer el trabajo y no ver resultados", apuntó.

"Quedan cinco jornadas, muchos puntos, y el domingo que viene tenemos un partido como locales con el Barcelona donde nos vamos a jugar una parte importantísima de la Liga", finalizó el entrenador del conjunto blanco.