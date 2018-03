Fútbol.- Gregorio Manzano: "No quiero cantar victoria, todavía no nos hemos salvado"

26/04/2009 - 23:00

El entrenador del Real Mallorca, Gregorio Manzano, afirmó hoy tras vencer (2-4) al Recreativo que se ha dado "un gran paso para estar un año más en Primera", pero el Mallorca no tiene la salvación de forma matemática sino "virtual" y espera que la próxima semana esta situación "se materialice".

HUELVA, 26 (EUROPA PRESS)

"No ha sido fácil. Ahora vemos al Mallorca noveno y parece que ha sido coser y cantar. Para nada. Recuerdo que cuando vino el Recre estábamos atravesando una crisis deportiva e institucional. El 2-3 que nos metieron supuso la salida del anterior presidente. Una vuelta después, estamos hablando de salvación virtual y con la satisfacción de haber hecho un campeonato digno", expuso el técnico de Bailén.

De todas formas, el preparador no quiso cantar victoria. "La semana que viene si ganamos al Getafe si podré decir victoria, mientras tanto no nos hemos salvado y lo importante es sumar cuanto más mejor", concluyó el ex de Atlético de Madrid.