Fútbol sala.- Andreu (Caja Segovia) regresa a su domicilio y se someterá a más pruebas esta semana

25/05/2009 - 16:50

El catalán sufrió un fuerte traumatismo cranoencefálico el pasado sábado tras un choque con Gabriel (Inter Movistar)

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El jugador del Caja Segovia Andreu Linares se encuentra ya en su domicilio recuperándose del traumatismo cranoencefálico que sufrió el pasado sábado en el segundo encuentro del 'play-off' de los cuartos de final por el título de la División de Honor de fútbol sala.

El catalán chocó con Gabriel durante el partido ante el Inter Movistar y tuvo que ser evacuado al hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares como consecuencia del impacto contra la pista. En el centro, le realizaron distintas pruebas que determinaron que sufría un traumatismo craneoencefálico y tras varias horas en observación, fue dado de alta a las tres de la madrugada del domingo.

"Recuerdo el golpe con Gabriel, cuando me retiran de la pista y me llevan al banquillo. Luego, perdí la vista y la sensibilidad en la mano derecha y en la boca, pero ya no recuerdo nada hasta que me desperté en la ambulancia y le dije a los médicos que qué hacía yo allí, que me estaba perdiendo el partido", relató Andreu a 'lnfs.es'.

El ala-pívot, que reconoce que aún no le han remitido del todo los dolores en la cabeza, deberá permanecer en reposo los próximos días, y se someterá esta semana a una resonancia magnética para descartar daños en el cerebelo.

"Lo que peor he llevado ha sido perderme los dos partidos ante el Inter Movistar", lamentó Andreu, que agradece las múltiples muestras de ánimo y apoyo y las llamadas que ha recibido de parte de amigos y personas relacionadas con el fútbol sala desde el desgraciado lance del pasado sábado.