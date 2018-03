Los dirigentes de Boca ven "complicado" que Bianchi asuma como técnico en junio

Buenos Aires, 25 may (EFE).- El dirigente de Boca Juniors Marcelo London dijo hoy que es "complicado" que el actual director deportivo del club argentino, Carlos Bianchi, asuma como entrenador en junio próximo, tras la partida de Carlos Ischia.

No obstante, el dirigente aseguró que no tiene dudas de que Bianchi será en el futuro nuevamente entrenador del equipo auriazul, aunque no se atrevió a aventurar cuándo.

"Intentaremos convencer a Bianchi porque todos queremos que sea el técnico, pero es complicado porque él quiere respetar la cláusula que incluyó en el contrato que firmó en enero y que le impide suceder a Ischia", sostuvo London en declaraciones a radio La Red, de Buenos Aires.

Comentó que los dirigentes "no pueden poner un revólver" a Bianchi para que acepte sentarse en el banquillo en junio y destacó que 'el Virrey', quien ganó nueve títulos de campeón como entrenador de Boca, será quien decida el nombre del sucesor de Ischia.

Una fuerte oleada de rumores indicó desde el pasado viernes que Ischia dejaría su puesto este domingo, tras el partido que su equipo perdió ante el Vélez Sarsfield por 2-0 en la Liga local, pese a que el técnico dijo que no estaba dispuesto a renunciar.

Pero finalmente el entrenador de Boca acordó anoche con los dirigentes continuar en su cargo hasta la finalización del torneo Clausura 2009 del fútbol argentino y luego dar un paso al costado.

La prensa deportiva de Buenos Aires menciona los nombres de Alfio Basile, Gustavo Alfaro, José Basualdo y Abel Alvez, este último entrenador de los juveniles, como los posibles sucesores de Carlos Ischia.