Fútbol.- Jiménez elude el debate sobre su futuro y se centra en el partido contra el Numancia

25/05/2009 - 18:35

El entrenador del Sevilla, Manolo Jiménez, eludió hoy entrar a valorar el debate abierto en torno a su posible continuidad al frente del banquillo nervionense, al tiempo que se centraba en el partido del próximo fin de semana contra el Numancia, con el que se pondrá fin al curso actual.

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

Y es que Jiménez es consciente de las diferentes posturas que existen sobre su idoneidad para dirigir el próximo proyecto sevillistas, por lo cual opta por dejar en manos del club la decisión.

"Hay que esperar a que nos sentemos y valoremos todo, para llegar a un acuerdo, tanto para seguir como para no seguir, pero por supuesto hay un periodo de reflexión porque hay un partido de Liga este domingo", espetó.

El técnico aclaró que "no es cuestión de que quiera o no quiera seguir", sino que prefiere no entrar en valoraciones que no le corresponden hacer a él. "Todos saben mi sentimiento y la unión que hay. Pero lo único que hay que hacer ahora es estar tranquilo, tomarme estos días de descanso con mucha tranquilidad y simplemente pensando en el partido del Numancia, porque sería una falta de respeto pensar en cualquier tema que no sea el Numancia", indicó, en declaraciones insertadas en el web oficial blanquirrojo.

En cualquier caso, cuestionado sobre un posible informe que ha realizado el subdirector general en la parcela deportiva, Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, en torno a su permanencia al frente del vestuario continuidad, Jiménez admitió que no tiene "ninguna duda" de que las personas que le "ven trabajar día a día saben" de su "capacidad y resultados".