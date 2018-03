Guardiola y Ferguson, sin comparación

Agencias 25/05/2009 - 20:33 Comentarios

Treinta años, 1.800 partidos, 22 temporadas y 42 títulos separan el mundo de Alex Ferguson, entrenador del Manchester United, del de Pep Guardiola, el técnico del Barça, que protagonizarán el duelo de banquillos el próximo 27 de mayo en Roma.

Ferguson cumplirá 68 años por los 38 de Guardiola; el escocés ha dirigido a su equipo en más de 1.900 partidos y el manresano apenas alcanza los 60; 23 temporadas lleva el técnico del United en el cargo frente al debutante entrenador culé y el de Govan acumula 44 títulos (33 en el United, 11 en el Aberdeen) por los 2 de Guardiola.

Ferguson jugaba de delantero; Guardiola, de organizador. Al escocés le costó seis años conseguir su primer título en el United; el del Barça en una temporada ha conseguido dos.

El primer día que el técnico del United se sentó en el banquillo de Old Trafford, Guardiola ejercía de recogepelotas en sus días libres como jugador del fútbol base barcelonista; el día que debutó Ferguson como entrenador del Manchester, Guardiola había cumplido tres años.

Diferencias significativas

Las diferencias entre uno y otro son significativas, el fútbol de sus equipos también, pero los dos demuestran disponer de fórmulas exitosas. El estilo del Barça no admite dudas, Guardiola asegura que el fútbol del Barça "no engaña", siempre juega de la misma manera, porque su equipo juega a dominar, al ataque, no sabe hacerlo de otra manera.

El de Ferguson se mueve en otros parámetros. Lo demostró, por ejemplo, en el enfrentamiento del año pasado ante el Barça de Frank Rijkaard, donde el United especuló en la ida (0-0) y sentenció en la vuelta con un golazo de Scholes. Aquel día, en Old Trafford, Rijkaard firmó su sentencia.

Con el paso de los meses, en Barcelona se ha instalado la teoría de que Guardiola podría ser el futuro 'Alex Ferguson' del Barça. La idea la lanzó Sandro Rosell, que luchará el año que viene por la presidencia del club catalán. Ferran Soriano, otro ex vicepresidente del Barça que podría optar a la presidencia, suscribe la idea.

Pero Guardiola no lo ve claro. "Dudo que Ferguson durara 22 años aquí", dice el entrenador del Barça. Mientras tanto, en Roma, el técnico azulgrana puede seguir alimentando su leyenda.

En caso de victoria, Guardiola se convertiría en el segundo entrenador más joven en dirigir a un equipo campeón de la Copa de Europa. Con 38 años igualaría a Miguel Muñoz, el récord lo ostenta Pepe Villalonga, que fue el entrenador del Real Madrid que ganó en la máxima competición continental en 1956.

En el otro extremo está Ferguson. Si gana el Manchester en Roma, sir Alex será el segundo entrenador más veterano en conseguir esta competición, de hecho ya lo es en la actualidad después del triunfo del año pasado en Moscú.

El más veterano entrenador en conquistar la Copa de Europa fue Raymond Goethals, el técnico que llevó al Olympique de Marsella a lo más alto.

En Roma, los caminos de Ferguson y Guardiola se cruzarán, pero podían haberse cruzado antes. Cuando Pep decidió a finales de 2000 que no iba a continuar en el Barça, Ferguson fue uno de los primeros entrenadores que se interesó por el jugador del Barça, pero Guardiola no lo vio claro.

Pep y sir Alex, Guardiola y Ferguson, el yin y el yang. Barça y Manchester. El título más preciado en juego, todos los caminos para alzar la 'orejona' llevan a Roma