Fútbol/Confederaciones.- Blatter califica con un 7,5 a la organización, pero avisa que debe mejorar para el Mundial

29/06/2009 - 16:49

El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, calificó con una nota de "7,5 sobre 10" a los organizadores de la Copa Confederaciones, aunque el secretario general del máximo organismo del fútbol, Jerome Valcke, añadió que el trasporte, la seguridad y otros problemas tendrán que ser mejorados de cara al Mundial del próximo año.

JOHANNESBURGO, 29 (EP/Reuters)

"Les pondría un 7,5 sobre 10, espero que llegue al 8 en el momento del sorteo (en diciembre) y al 10 para el comienzo de la competición, pero ahora haría falta hacer un poco más", expresó Blatter.

Así, no quiso "esconder detrás de los elogios" los posibles problemas en materia de trasportes y alojamiento: "Se esperan 450.000 visitantes de todo el mundo y necesitarán un sitio donde dormir".

"En el primer lugar de la lista, está el tema del trasporte, el alojamiento es otro tema sobre la mesa, así como la seguridad", añadió, por su parte, Valcke, confiando en mejorar todos esos aspectos en los próximos 11 meses.

De hecho, reconoció que "no hay forma de dar una lista de todas las cosas que quedan por hacer", y enumeró el mal funcionamiento de las señalizaciones, los enlaces de la prensa... "También era difícil entrar y salir de los estadios, y habrá que tener en cuenta que vendrán cientos de miles de personas para el Mundial, pero no hay nada que no consideremos que se puede solucionar", dijo Valcke.

Mientras, Danny Jordaan, presidente del Comité Organizador local, valoró los aspectos positivos de la cita, pero cogió el testigo para seguir trabajando. "Las celebraciones por una exitosa Copa Confederaciones deben ser cortas, la competición se ha terminado y éste es el primer día del Mundial", advirtió.

"Ahora empezaremos a trabajar también en el resto de sedes y nos centraremos en el resto de temas del sorteo y la fase final", añadió Jordaan.