Xabi Alonso dice que Kaká y Cristiano son piezas muy importantes para un nuevo proyecto

Madrid, 29 jun (EFE).- El centrocampista español del Liverpool Xabi Alonso cree que los fichajes del brasileño Kaká y el portugués Cristiano Ronaldo por el Real Madrid son "muy importantes" para empezar un nuevo proyecto.

"No voy a descubrir yo ahora a Kaká y a Cristiano Ronaldo. Su valía está contrastada y son dos piezas muy importantes para empezar un nuevo proyecto", afirmó el jugador del equipo inglés en unas declaraciones concedidas a la revista "Don Balón".

Del portugués destacó su "poder desequilibrante" y cree que lo pagado por él es fruto de la evolución del fútbol y de "la ley de la oferta y la demanda". "Creo que esos son los ajustes que se dan y hay que respetar el mercado", añadió.

Xabi Alonso, que suena como posible refuerzo del Real Madrid para la próxima temporada opina que su "matrimonio" con el club blanco no es "imposible". "Yo no cierro ninguna puerta. El año pasado estuvo cerca la posibilidad de marcharme a la Juventus. No tengo un plan de carrera definido", indicó.

El mediocentro valora como "positivo" el interés de algunos equipos por ficharle pero asegura que no puede hacer demasiado al respecto. "Llevo la situación con normalidad porque uno sabe lo que realmente está pasando", agregó en sus declaraciones a "Don Balón".

Sobre su relación con su actual entrenador, Rafael Benítez, el español la definió como "profesional, como las que tiene con cualquier otro jugador".

Alonso cree que se ha "adaptado bien" a Inglaterra durante estos cinco años aunque reconoce que ha "añorado" ciertas cosas y que aún lo sigue haciendo. Aún así reconoce que el Liverpool le ha permitido a él y a otros compañeros españoles "crecer como futbolistas".

El jugador también quiso comparar la liga española con la Premier League: "En Inglaterra hay cuatro equipos con gran potencial, y los demás no tienen tanto. En España hay dos clubs muy potentes y el resto no pueden competir en ciertos aspectos. Me parece que se están abriendo más las distancias porque ahora no hay en España un equipo que pueda dar ese salto".