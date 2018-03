Blatter aprueba la organización de la Copa Confederaciones

29/06/2009 - 17:58

JOHANNESBURGO (Reuters) - El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, otorgó el lunes a los organizadores de la Copa Confederaciones de fútbol que se ha disputado en Sudáfrica una calificación de 7,5 puntos sobre 10.

Sin embargo, el secretario general del organismo que regula el fútbol mundial, Jerome Valcke, dijo que el transporte, la seguridad y otros problemas que aún siguen vigentes en el país africano podían superarse antes del Mundial del año que viene.

Blatter dijo en rueda de prensa estar impresionado por el nivel de juego y de organización que se vio durante el torneo, que duró dos semanas y concluyó el domingo con la victoria de Brasil 3-2 sobre Estados Unidos en una emocionante final.

"Diría que (el comité organizador) está en 7,5 sobre 10", señaló Blatter.

"Espero que pueda estar en 8 sobre 10 para el momento del sorteo (de los grupos del Mundial 2010 en diciembre en Ciudad del Cabo) y en 10 sobre 10 para el inicio de la Copa del Mundo. Por ahora, deben seguir haciendo un poco más", agregó.

El presidente de la FIFA se refirió a los problemas de transporte y alojamiento y señaló que la entidad "no pretende quedarse en cumplidos porque Sudáfrica espera 450.000 visitantes de todo el mundo el año que viene y van a necesitar un lugar para dormir".

PROBLEMAS POR RESOLVER

Valcke aclaró que la FIFA entiende que todavía hay problemas por resolver.

"Al principio de la lista, está el tema del transporte. El alojamiento también es un problema que persiste, al igual que la seguridad", comentó el secretario general.

Valcke mencionó además que la FIFA tiene un grupo de tareas que trabajaba en conjunto con el comité local para contribuir con la organización del Mundial.

"No hay manera de que les dé una lista de todo lo que todavía falta por hacer. Sé que muchas cosas no han funcionado (...) pero no hay un solo asunto que no pensemos poder solucionar en los próximos 11 meses", aseguró.

Por su parte, Danny Jordaan, director del comité organizador local, dijo que la Copa Confederaciones, que funciona como prueba para el Mundial, había combinado todos los elementos sociales en Sudáfrica como nunca había ocurrido hasta ahora.

Sin embargo, insistió en que lo que está en mente ahora es la Copa del Mundo.

"Las celebraciones por (haber tenido) una Copa Confederaciones con éxito deben controlarse", advirtió Jordaan.

"La competición ya ha terminado y éste es el primer día del Mundial. Ahora llevaremos a nuestras ciudades sede a concentrarse en otros temas como el sorteo y la fase final", añadió.

El sorteo de los grupos se celebrará el 4 de diciembre, mientras que el Mundial comenzará el 11 de junio de 2010 y terminará el 11 de julio.