Los peores fichajes de la Liga Española

HAY MUCHOS JUGADORES QUE NO ES QUE FUESEN MALOS, O AL MENOS, NO DEMASIADO MALOS. LO Q OCURRE ES Q A VECES NO SE LES DABA DEMASIADAS OPORTUNIDADES, NO SE ACOPLABAN AL EQUIPO, A LA CIUDAD, ETC. Y UN EJEMPLO DE ESO PUEDE SER QUARESMA, Q AQUÍ SE HA COMENTADO Y EN ABSOLUTO ESTOY DE ACUERDO. CREO Q SE LE DEBERIA HABER AGUANTADO EN EL BARÇA Y ADEMÁS SE LESIONÓ EN UN MOMENTO CLAVE.