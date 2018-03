Fútbol.- Adebayor (Manchester City): "Estoy aquí por la ambición del City, no por dinero"

19/07/2009 - 13:35

El delantero africano Emmanuel Adebayor, flamante fichaje del Manchester City, negó categóricamente que su incursión en su nuevo club se deba a cuestiones económicas, sino a la "ambición" por la que el conjunto dirigido por Mark Hughes afronta la próxima temporada.

MANCHESTER (INGLATERRA), 19 (EUROPA PRESS)

El delantero africano Emmanuel Adebayor, flamante fichaje del Manchester City, negó categóricamente que su incursión en su nuevo club se deba a cuestiones económicas, sino a la "ambición" por la que el conjunto dirigido por Mark Hughes afronta la próxima temporada.

"Estoy aquí porque me ha impresionado la forma en la que el presidente (Jaldun Bin Mubarak) me habló sobre la ambición de este club, no por dinero. Yo quiero formar parte de un equipo que aspira a ser uno de los más grandes del mundo, y ese es el Manchester City", dijo.

El jugador de Togo, que llega como la segunda gran adquisición de los 'Sky Blues' para el próximo año tras la llegada del argentino Carlos Tévez, aseguró que ya rechazó mejores ofertas el pasado curso para abandonar su anterior conjunto, el Arsenal londinense, pero que decidió permanecer sin importarle el dinero.

"Las personas que piensan que mi fichaje obedece a razones de dinero se equivocan. Si yo hubiese hecho eso habría fichado por el FC Barcelona o AC Milan la temporada pasada. Me ofrecieron entonces más sueldo de lo que tenía en el Arsenal, pero decidí quedarme en Londres", comentó en declaraciones a la web del City.

Además, el ex 'gunner' afirmó que aspira a ganar títulos a corto plazo. "El club quiere ser uno de los mejores del mundo. Vamos a luchar para ello. Quiero ganar títulos la próxima campaña, porque tenemos todo lo necesario. Ahora somos mejores que hace un par de años", sentenció.

Por último, Adebayor agradeció a su nueva afición el apoyo prestado y se esforzará por "trabajar duro" para responder con éxitos. "Quiero demostrar que puedo ayudar. Toda la afición me ha mostrado un gran respeto. Sé que esperan mucho de mí y voy a trabajar duro para corresponderles", concluyó.