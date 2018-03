Fútbol.- Milito: "Seguiré luchando con todas mis fuerzas hasta recuperarme"

19/07/2009 - 20:02

El futbolista del FC Barcelona Gabriel Milito expresó su deseo de recuperarse pronto de la lesión de rodilla que padece desde la temporada pasada y aseguró, en una carta abierta a la afición, que seguirá "luchando" con todas sus fuerzas.

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

"Que no quede ninguna duda que no voy a bajar los brazos y seguiré luchando con todas mis fuerzas y mis medios hasta recuperarme del todo", dijo el argentino, que no tirará la toalla con su lesión de rodilla.

El central, que se encuentra recuperándose en Argentina, ha querido mandar un mensaje de esperanza a la afición culé. "Día tras día lucho de manera constante con gran ilusión para dejar atrás esta complicada situación que me toca vivir, y que, sin duda, me ha depositado en el peor momento de mi carrera y de mi vida", señaló.

A su vez, destacó los esfuerzos que están realizando tanto él, como los servicios médicos blaugranas. "Como es de público conocimiento, hace ya más de un año que estoy peleando y sufriendo por recuperarme. Hasta el día de hoy, junto al doctor Ramón Cugat y a los servicios médicos del club, hemos buscado por muchos y distintos caminos la solución al problema que me aqueja", explicó el internacional argentino.

Por último, habló de la dificultad que están teniendo para encontrar una cura y poder superar este bache. "Desgraciadamente no hemos obtenido aún la mejora que me permita estar a la par de mis compañeros y, consecuentemente, volver a ser completamente feliz", apuntó el jugador internacional.