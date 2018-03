Fútbol.- Álvaro Domínguez: "Hay que salir a ganar al Panathinaikos y no pensar en el empate"

22/08/2009 - 12:55

El defensa canterano del Atlético de Madrid Álvaro Domínguez destacó hoy que su equipo "no saldrá a empatar con el Panathinaikos" en la vuelta de la previa de la 'Champions' y que "sólo" piensan en "ganar" a los griegos.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Ese último gol que nos marcaron, ya que les da alguna opción al Panathinaikos. No obstante, un 2-3 es un buen resultado para nosotros y ahora hay que salir a ganar en el Vicente Calderón. No, no pensamos en empatar porque el Atlético de Madrid siempre sale a ganar. Como especules, la eliminatoria se te puede ir de las manos", comentó el central en una entrevista a la web del club recogida por Europa Press.

El jugador zurdo destacó el partido en Atenas. "Estuvimos muy serios y no se pudo empezar mejor la temporada. Ahora queda rematar la faena para poder disputar la Fase de Grupos de la Champions League", explicó un Domínguez totalmente asentado en la primera plantilla del equipo.

"Está claro que la eliminatoria todavía no está resuelta. Hicimos un partido muy serio en Atenas, pero hay que seguir jugando con esa seriedad y esa actitud. El equipo estuvo ordenado y trabajador en todo momento. Si seguimos en esa línea no tendremos problemas para eliminar al Panathinaikos. Eso sí, sabemos que nos enfrentamos a un gran rival y que no nos lo pondrá fácil", indicó el jugador que espera contar con más oportunidades con Abel Resino que con Javier Aguirre.