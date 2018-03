Guardiola: "Ibrahimovic puede jugar mal tantas veces como quiera"

Agencias 22/08/2009 - 12:59 Comentarios

El entrenador del FC Barcelona, Josep Guardiola, mostró su confianza en Zlatan Ibrahimovic al asegurar que el delantero sueco "puede jugar mal tantas veces como quiera" teniendo en cuenta "la implicación que está demostrando todos los días" desde que llegó al club, que mañana recibirá al Athletic de Bilbao en la vuelta de la Supercopa de España.

"Ibrahimovic está para jugar un partido oficial. Que se tome todo el tiempo que haga falta, mientras demuestre la implicación que está demostrando todos los días. Puede jugar mal tantas veces como quiera. Cuanto más le cueste, más me tendrá a su lado para ayudarlo. Que le cueste lo que sea necesario. No me preocupa. Lo que debe hacer es tener minutos y adaptarse bien", tranquilizó Guardiola en rueda de prensa.