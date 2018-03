Guardiola: "Ibrahimovic puede jugar mal tantas veces como quiera"

22/08/2009 - 12:58

El entrenador del FC Barcelona, Josep Guardiola, mostró su confianza en Zlatan Ibrahimovic al asegurar que el delantero sueco "puede jugar mal tantas veces como quiera" teniendo en cuenta "la implicación que está demostrando todos los días" desde que llegó al club, que este domingo recibirá al Athletic de Bilbao en la vuelta de la Supercopa de España.

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

"Ibrahimovic está para jugar un partido oficial. Que se tome todo el tiempo que haga falta, mientras demuestre la implicación que está demostrando todos los días. Puede jugar mal tantas veces como quiera. Cuanto más le cueste, más me tendrá a su lado para ayudarlo. Que le cueste lo que sea necesario. No me preocupa. Lo que debe hacer es tener minutos y adaptarse bien", tranquilizó Guardiola en rueda de prensa.

Respecto al choque de este domingo, Guardiola sabe que "comenzar el año con un título es muy positivo", motivo por el cual exige "el máximo" a sus jugadores y les insta a pensar que "no hay unos títulos más importantes que otros". En este sentido, el entrenador azulgrana se refirió a este encuentro como "una final", y apunta que "es un privilegio poderlo jugar".

A pesar de que no duda del "buen tono" de sus hombres, Josep Guardiola advirtió de que "de las nueve veces que el Barça ha jugado el encuentro de vuelta de la Supercopa de España en casa, sólo se ha ganado un partido". Con este argumento, el técnico barcelonista exige la máxima concentración de la plantilla: "Hay que ir con cuidado. El Bilbao saldrá a presionar. Saldremos a atacar con criterio".

Pese a que después de la disputa del Gamper comentó que los jóvenes de la cantera que están participando en la actividad del primer equipo comenzarían con sus respectivos equipos, el de Santpedor matizó que "si no llegan refuerzos, algunos se quedarán, pero de manera diferente al año pasado". "Aún no he decidido cuáles", desveló.

A la pregunta sobre la inexperiencia de estos canteranos en el caso de que no llegasen más fichajes, Guardiola respondió de forma contundente: "Son inexpertos porque son jóvenes, pero están preparados. Iniesta y Xavi también lo fueron. Tenemos jugadores de mucho nivel", dijo.

Por otra parte, el técnico barcelonista, que no quiso referirse a la posibilidad de renovar su contrato, vaticinó que es "casi imposible" que el equipo azulgrana vuelva a repetir los éxitos de la temporada pasada.

"Es muy complicado. Hay que tener en cuenta que el triplete no se había conseguido nunca a lo largo de la historia. Pero habrá más posibilidades de que suene la flauta si nos centramos. Hay grandes posibilidades de que no vuelva a suceder", avisó.