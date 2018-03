Un crédito de 74 millones convierte a la Fundación del Valencia en accionista mayoritaria del club

El Valencia ha dado un giro de 180 grados a su estructura accionarial con la obtención de un crédito de 74 millones de euros para su Fundación, que le permitirá completar la ampliación de su capital social, fijado en 92 millones, tras haber cubierto la primera fase de este proceso con algo más de 18 millones.

En la noche del viernes concluyó esa primera fase y el lunes dará comienzo la segunda, en la que cobrará todo el protagonismo la Fundación Valencia CF, que ha obtenido un préstamo de Bancaja, avalado por la Generalitat, para adquirir las acciones que quedan por suscribir.

La Fundación podrá vender estos títulos a los accionistas interesados en adquirirlas, aunque las acciones se asignarán en función de los criterios que establezca el consejo de administración de la entidad, que preside Manuel Llorente.

Con esta decisión la empresa Inversiones Dalport, representada por el ex presidente del Valencia, Vicente Soriano, y que controlaba el 50,3 por ciento de las acciones del club antes de la ampliación de capital, ha quedado sin posibilidades de dirigir la sociedad.

Inversiones Dalport controlaba ese 50,3 por ciento del capital de la entidad al contar con las acciones de Soriano, pero también del ex presidente Juan Soler y del ex consejero Vicente Silla, a los que, según anunció, iba a comprar sus títulos, aunque no llegó a hacerlo.

Soriano pidió al club a principio de julio, cuando dio a conocer públicamente el proyecto, que el consejo de administración convocara una junta general de accionistas, para que su grupo accediera al control de la entidad, y que se anulara la ampliación de capital.

El club no anuló el proceso de ampliación, inició una campaña de mentalizar a sus aficionados de que adquirieran títulos, fijó la junta general de accionistas para el 14 de septiembre y decidió mantener en el equipo a jugadores como David Villa, David Silva o Juan Manuel Mata.

Hoy, Manuel Llorente, mantuvo una reunión con el vicepresidente económico de la Generalitat, Gerardo Camps, el presidente de Bancaja, José Luis Olivas, y el vicepresidente de la Fundación, José Carlos de Miguel, en la que cerró el acuerdo para que la Fundación se convierta en accionista mayoritaria de la entidad.

Gerardo Camps afirmó que la Generalitat ha colaborado con este proyecto porque ayuda a estabilizar y democratizar el club, mientras que José García Roig, consejero del Valencia responsable del proceso de ampliación del capital social, afirmó que el ingreso de 18,5 millones de euros en la primera fase de ampliación ha supuesto "un éxito rotundo y espectacular".

García Roig también informó de que en la Fundación Valencia CF se celebrará el lunes una reunión en la que se concretarán algunos detalles de la segunda fase de la ampliación.

La Fundación del club suscribirá con ese crédito de 74 millones de euros el 72,5 por ciento del capital del club, lo que supone un total de 1.530.000 acciones de la ampliación.

Según un comunicado de la Fundación, éste será el "primer paso" para iniciar una nueva etapa de "estabilidad" en el club, ya que prevé ofrecer la oportunidad de comprar acciones "a todos aquellos interesados que no han podido acudir a la ampliación de capital o quienes estén interesados en adquirir más acciones".