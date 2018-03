Fútbol/Supercopa.- Caparrós: "Las probabilidades son pequeñas, pero en el fútbol he visto de todo"

22/08/2009 - 13:26

El entrenador del Athletic de Bilbao, Joaquín Caparrós, afirmó hoy que su equipo "no tiene ningún miedo" al FC Barcelona, su rival de la mañana en la Vuelta de la Supercopa de España, y que saldrá a "competir por el campeonato" en el Camp Nou.

"Es una final con un resultado no bueno y tenemos que tirar para adelante. Sabemos como van a jugar, tienen hambre de título, y vamos a intentar plantarles cara. Vamos a hacer un buen partido y lo que yo pienso es que en el fútbol no hay nada imposible", comentó el ex preparador de Sevilla y Deportivo de La Coruña.

El utrerano se refirió a las posibilidades de su equipo mañana. "Las probabilidades son pequeñas, pero en el fútbol he visto de todo, por tanto vamos con la idea de hacer un buen partido y a ver que ocurre. No me espero nada especial de Barça, tienen jugadores de gran talento que juegan de memoria y ante eso lo que hay que hacer es trabajar para ganarles", apuntó el técnico, que inicia su tercera campaña en Lezama.

"En el fútbol hay que ser optimistas, porque para eso no viajaríamos a Barcelona. Vamos a jugar y a competir y que gane el que más méritos haya hecho. No vamos con ningún miedo", concluyó un Caparrós que sorprendió con la no convocatorio del joven De Marcos.