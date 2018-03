Guardiola matiza que con Eto'o sí hubo 'feeling' y que trabajó a gusto

Sant Joan Despí (Barcelona), 22 ago (EFE).- El preparador del FC Barcelona, Josep Guardiola, ha querido matizar unas declaraciones relacionadas con la marcha de Samuel Eto'o de la entidad catalana, al asegurar que sí que hubo 'feeling' con el camerunés y que, además, trabajó a gustó con él.

El 20 de julio, tras concluir las vacaciones y antes de que se firmase la marcha de Eto'o al Inter, Guardiola compareció ante los medios y en su discurso habló del aún ariete azulgrana y se refirió a la pérdida de 'química' que había detectado tras la conclusión de la temporada.

La interpretación que hicieron casi la totalidad de los medios fue que, en realidad, Guardiola había expresado dudas acerca del 'feeling' que tenía con el jugador.

"No existen razones de comportamiento, no hay que buscarlas. No estoy aquí para cambiar su carácter o el de todos los jugadores, sino para ganar los máximos partidos posibles. Nunca ha habido un motivo grave para entender una decisión de este tipo. Es una cuestión de 'feeling', de sensaciones", señaló el entrenador.

Hoy, después de habérsele recordado aquellas palabras y interpelado para que informase acerca de la relación que tiene con la nueva figura del equipo, el sueco Zlatan Ibrahimovic, Guardiola señaló: "A veces es posible que no me explique bien. Lo volveré a repetir. No era una cuestión de 'feeling' entre Samuel y yo. Trabajé muy a gusto con Samuel Eto'o".

"Se ha dicho que era una cuestión de 'feeling'. ¡No, no! Dije que el 'feeling', la sensación después de haber ganado, era mejor cambiar algunas piezas. Ese era el argumento. Probablemente no me expliqué bien. Pero me gustaría matizarlo porque parece como que no tenía buena relación. Trabajé muy a gusto. No era una cuestión ni personal ni futbolística. Espero haber aclarado el concepto". concluyó.