Domínguez declara que no se conforma con ser suplente, "quiero triunfar aquí"

Majadahonda (Madrid), 22 ago (EFE).- Álvaro Domínguez, defensa del Atlético de Madrid, aseguró hoy que trabaja para ganarse un hueco en el once del conjunto rojiblanco, en el que no se conforma con ser suplente, y recalcó que quiere "triunfar" y ser un futbolista "importante" en el primer equipo.

"Para eso trabajo, para estar ahí y para lograr un hueco en el once. No me conformo con ser suplente. Quiero triunfar aquí, este es mi equipo, el que me lo ha dado todo y estoy trabajando y concienciado para ganarme un puesto en el once inicial y ser un hombre importante en esta plantilla", valoró en rueda de prensa.

Domínguez, al igual que el resto del equipo, ya está centrado en el duelo de vuelta de la previa de la Liga de Campeones contra el Panathinaikos, el próximo martes en el estadio Vicente Calderón, al que el Atlético llega con una ventaja de un gol, tras el 2-3 conseguido el pasado miércoles en la ida en Atenas.

"Hicimos un partido bueno, muy serio y ahora queda rematar la faena el martes para estar tranquilos y poder jugar la 'Champions". Está claro que esto no ha terminado y tenemos que seguir con esa actitud y esa imagen que dimos: un equipo serio, ordenado y trabajador. Si estamos así, no vamos a tener problemas, aunque sabemos que es un gran rival y no nos lo va a poner fácil", dijo.

"El último gol que nos marcaron está claro que abre un poco más las puertas a su clasificación, pero un 2-3 es un buen resultado y lo tenemos que demostrar aquí en casa saliendo a ganar otra vez", explicó el futbolista, que apuntó: "El Atleti siempre sale a ganar y como especules se te puede ir de las manos".

Domínguez recordó que la presión ambiental de la afición del Panathinaikos en el partido de ida "para nada es un infierno". "Vas con la mentalidad, vas más concentrado y vas a ganar sobre todo para acallar a la afición", repasó.