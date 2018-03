Guardiola intenta quitarle presión a Ibrahimovic

22/08/2009 - 14:02

MADRID (Reuters) - El delantero del Barcelona Zlatan Ibrahimovic tiene todo el tiempo que quiera para adaptarse a su nuevo entorno, dijo el entrenador Pep Guardiola, que incluyó al sueco en el equipo que el domingo jugará la vuelta de la Supercopa de España.

Los campeones de Europa son favoritos para conseguir el primer trofeo de la temporada el domingo, cuando reciban al Athletic de Bilbao en el Camp Nou con una ventaja de 2-1 en el trofeo que levanta el telón de la nueva campaña.

Ibrahimovic, que llegó desde el Inter de Milán en un fichaje que costó en torno a 66 millones de euros el pasado mes, hizo su debut con el Barcelona saliendo como suplente en el partido que perdió el miércoles con el Manchester City por 0-1 en el trofeo Joan Gamper.

El delantero ha estado sin jugar desde su fichaje, ya que está recuperándose de una operación en su muñeca lesionada.

"Que se tome todo el tiempo que haga falta (para adaptarse), mientras demuestre la implicación que está demostrando todos los días", dijo Guardiola en una rueda de prensa.

"Puede jugar mal tantas veces como quiera. Cuanto más le cueste, más me tendrá a su lado para ayudarlo. Que le cueste lo que sea necesario. No me preocupa. Lo que debe hacer es tener minutos y adaptarse bien".

Se espera que Guardiola saque un equipo fuerte, con Andrés Iniesta y Rafael Márquez como únicas ausencias por lesión, a pesar de tener que jugar la Supercopa de Europa contra el Shajtar Donetsk el próximo viernes.

"Mañana jugamos una final, no va a descansar nadie", añadió. "Es algo positivo empezar la temporada con un título"

El Athletic, que perdió 4-1 en la final de la Copa del Rey la pasada temporada, está en medio de la eliminatoria de la Liga Europa con el Tromso, al que el jueves ganó 3-2 en Noruega en el partido de ida.

Su entrenador Joaquín Caparrós ha dado descanso a varios titulares, incluyendo a Aitor Ocio, Fran Yeste y Fernando Amorebieta, con un ojo en el partido de vuelta.