Fútbol.- El Espanyol rendirá homenaje a Jarque con una camiseta especial para enfrentarse al Girona

22/08/2009 - 16:26

El RCD Espanyol rendirá esta noche un homenaje al recientemente fallecido Dani Jarque con una camiseta conmemeorativa que lucirán los 'pericos' en el partido que les enfrentará con el Girona siendo el primer partido que disputen los espanyolistas después de la muerte del capitán blanquiazul hace dos semanas en Italia.

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

Los jugadores lucirán una camiseta, durante todo el partido, en la que estará impresa en la espalda el número 21 y el nombre de Jarque, mientras que en el pecho cada jugador llevará su dorsal habitual, lo mismo que en el pantalón.

El Espanyol, que ha hecho todo posible para poder lucir esta noche la camiseta, concluirá así una pretemporada atípica marcada por el triste fallecimiento de Jarque.

En el partido frente al Girona, equipo que se ha reforzado con el ex espanyolista Moha y ha incorporado como entrenador a Cristóbal Parralo -ex jugador y ex secretario técnico 'perico' además del japonés Ibusuki Hiroshi que se podría ver las caras frente a su compatriota Nakamura que seguirá disfrutando de minutos.