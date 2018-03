Fútbol.- Mourinho no da demasiada importancia a que el Inter fiche o no al madridista Sneijder

22/08/2009 - 19:11

El técnico del Inter de Milán, José Mourinho, no dio demasiada importancia a la llegada del holandés Wesley Sneijder al conjunto 'neazzurro' debido al abanico de jugadores que maneja el portugués para cubrir esa posición.

MILÁN, 22 (EUROPA PRESS)

"No sé si llegará Sneijder, pero si no, tendremos un 'trescuartista' adaptado como es Stankovic. Y si un día él no está, podremos a otro jugador. Ahora no quiero pensar en otra cosa, mañana debutamos en Liga ante el Bari y tengo a 20 convocados", sentenció Mourinho en rueda de prensa donde no quiso adelantar el 'once' inicial para el debut del Inter en el Calcio.