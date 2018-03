Guardiola: "Ha sido un partido extraño"

20/09/2009 - 10:14

El entrenador del FC Barcelona, Josep Guardiola, aseguró en rueda de prensa tras la victoria de su equipo ante el Atlético de Madrid (5-2) que fue un partido "extraño", algo que relacionó con otros Barça-Atlético, y aseguró que fue un partido del que no tiene ningún reproche.

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

"Lo hemos comentado, ha sido un partido extraño. Es una forma de jugar que genera esto, es una cosa de años y siempre es así, tanto en casa como fuera. Es por su atrevimiento, porque buscamos el gol, el ir y volver... es una situación que es así", espetó sobre los enfrentamientos entre blaugrana y rojiblancos.

Pese a ello, celebró que tras el empate en Milán, el equipo haya continuado a un gran nivel. "Ésta ha sido la diferencia. Venimos del partido de Milán, si pensamos contra quien jugamos, que no han empezado del todo bien, pero tiene a Agüero, Forlán, Simao... jugadores de primer nivel mundial. Hemos ganado 5-2 y pocas cosas tengo que retraer. Pero ha sido un partido extraño", reiteró.

"Nos ha dado el partido la intensidad en que hemos hecho todas las presiones, para que no recibieran cómodos a los laterales ni los interiores", aseguró el técnico. "Esta intensidad nos ha pasado de vueltas, hemos corrido demasiado tras la pelota. Las dos primeras acciones hemos marcado y hemos pensado que así se hacía gol, y hemos querido jugar a esto, pase y gol", matizó.

Guardiola puso énfasis en el trabajo de sus delanteros, a quienes este sábado pidió que presionaran como nunca. "Me gustaría destacar que este sábado hemos insistido mucho a los de delante para que presionaran. Si hemos ganado ha sido gracias a su trabajo defensivo, sobre todo de Ibrahimovic y Henry", manifestó.

También desveló otra táctica, y es que pidió a los delanteros que se desmarcaran al espacio para superar la defensa adelantada visitante. "Les había dicho a los delanteros que fueran al espacio porque sabíamos que el Atlético iba a jugar de esta forma. Pero en la primera acción no se puede chutar de primeras, los defensas no son tontos. Teníamos que girar la pelota y a través del pase, en un momento de ruptura, la jugada llega. Al inicio ha salido bien y nos hemos precipitado un pelo. Con esto el equipo no está junto, y a la contra las hemos pasado magras", señaló.

Sin embargo, lamentó que no se hubiera sido "del todo preciso" en algunas acciones. "No hemos sido del todo precisos. Ahora tocaba pase y no lo hacíamos, no tocaba driblar y lo hacíamos...", apuntó antes de volver a agradecer el trabajo a los puntas. "Nos han hecho muchos espacios al espacio y nos han ayudado una barbaridad. Al equipo les ha costado encontrarlos a ambos", apreció en relación a 'Ibra' y Henry.